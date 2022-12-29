Три важных и обнадеживающих итога 2022 года Андрей Зубов

29.12.2022, 18:39

Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Свободный мир может защищать себя и свои ценности.

Прогнозы всегда в большей или меньшей степени отражают темперамент, делающего их. Оптимисты приукрашивают будущее, пессимисты создают совершенно безрадостную перспективу. Итог же — только анализ уже случившегося и уже несостоявшегося. Прошлое очень быстро затвердевает в бетон. Его невозможно изменить, его можно только описать.

Прошедший 2022 год кажется совершенно ужасным. Впервые с конца Второй мировой в Европе полыхает настоящая полномасштабная война, унесшая уже десятки, может быть сотни тысяч жизней, разрушившая дотла украинские города и села, вызвавшая многомиллионый поток беженцев. Действительно, в Европе не было столь губительного года после 1945-го.

И, тем ни менее, итоги года более чем утешительны.

Во-первых, Украина смогла дать отпор путинской агрессии. И не просто дать отпор, но и заставила сильнейшую армию Европы отступать, отступать и отступать. В начале марта российские войска заняли Херсон, стояли под стенами Киева, Николаева, Харькова. Через десять месяцев враг отброшен далеко от этих украинских городов. Даже тыловые аэродромы российской стратегической авиации и военно-морская база в Севастополе подвергаются ударам украинских беспилотников всё чаще. Блицкриг Путина в Украине полностью провалился. И это, безусловно, положительный итог.

Во-вторых, путинский режим показал всему миру свою суть. Суть даже не в его бесчеловечности, агрессивности, беззаконии, коварстве и лжи, а в том, что он — прямое продолжение того бесчеловечного, агрессивного, коварного, беззаконного и лживого режима, который утвердился на пространствах России в 1917−22 гг. и правил от её имени. Теперь всем стало ясно, что он и продолжает править.

Все те же приемы внешней и внутренней политики, которые отличали Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова продолжаются и при Путине. Совершенно ясно, что страной правит та же самая банда убийц и разбойников, только для обмана простаков именующая себя то социалистами, то демократами, то патриотами. На самом деле всё это — только прикиды, как прикидом мафиози может являться облик джентльмена. В действительности же мафиози обуреваем лишь одним — «хватательным рефлексом». Что моё — то моё, а о твоём мы поспорим. Помните мировой интернационал Ленина-Троцкого, перманентную сталинскую агрессию, Кубинский кризис Хрущева и «доктрину Брежнева», завершившуюся Афганистаном? Путин — всецело продолжатель этой традиции — Грузия, Сирия, Африка, Украина… И всё что можно загрести в родной стране.

Собственно, Путин и не особенно скрывал это свое преемство — восстанавливал памятники Сталину и Дзержинскому, советский гимн и мемориальную доску Андропова. А, главное, гордился своим членством в КГБ — в этом становом хребте бандитского режима. Порой кажется, что правит даже не он, а группа еще советских генералов КГБ и СВР — Бортников, Патрушев, Нарышкин, Сергей Иванов, в кругу которых Путин только первый среди равных. И с которыми он ежегодно пышно празднует 20 декабря годовщины ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ. Праздновал и в этом году, только что.

За этот год мир понял, что тот жуткий режим, который в свое время обокрал до нитки, убивал и морил голодом народы собственной страны и делил мир с Гитлером, этот режим продолжает править в России и надеяться на его преображение в нормальный рыночный, демократический совершенно невозможно. Такое прозрение многого стоит. Этот режим должен быть искоренен, как были искоренены подобные страшные режимы, именовавшие себя «народно-демократическими» и «социалистическими» в Польше, Латвии, Эстонии, Болгарии, Албании. Искоренен полностью и безвозвратно. И только после этого Россия, Украина, Европа и мир смогут вздохнуть спокойно.

И, наконец, в-третьих, этот год продемонстрировал, что демократические государства, свободный мир может защищать себя и свои ценности. Что Запад — это не дряблый астеничный старик, а сотни миллионов мужественных и самоотверженных женщин и мужчин, готовых идти на лишения ради сохранения дорогих им ценностей свободы и собственного достоинства, готовых протянуть руку помощи страждущему народу Украины и способные вместе с украинцами остановить агрессию зла. Все мечты кремлевских стратегов о развале союзов демократического мира под ударами русской армии в Украине и пятых колонн в самих этих странах — развеяны.

Демократический мир не только устоял, он невиданно сплотился. И это также важнейший и обнадеживающий итог 2022 года.

А ведь могло быть совсем иначе. Представим себе, что Украина капитулировала бы за неделю, как думали кремлевские старцы да, и что греха таить, многие западные аналитики. Тогда к концу 2022 года был бы в том или ином формате воссоздан Советский Союз. Все послесоветские государства присягнули бы на верность Путину. Китай зауважал бы «северного тигра» и сам повторил его опыт в отношении Тайваня. И, кто знает, деморализованный захватом Украины, демократический мир возможно и не сумел бы предотвратить этот «аншлюс» на Тихом океане. И тогда с севера поползли бы тучи на Южную Корею…

В Европе, деморализованной легкой победой над Украиной, ослабли бы узы НАТО. Страны Балтии и всего восточного фланга усомнились бы, что НАТО в отношении их исполнит 5-ю статью своего договора. В них к власти вполне демократическим путем стали бы приходить политики, склонные к компромиссу с Путиным, даже к союзу с ним. Вариант «финляндизации» звучал бы всё громче, все притягательней. А за ними правые силы, сторонники упразднения ЕС и ослабления НАТО стали бы утверждаться и в Старой Европе от Германии и Италии до Британии, и даже на другом берегу Атлантики. Возможно и выборы в Конгресс США дали бы тогда в этом ноябре совсем иной результат.

Иран бы развернул плечи в сторону Израиля и, кто знает, не пошли бы новые лидеры еврейского государства на союз с Путиным, чтобы он защитил их страну от арабо-иранской угрозы. И он бы защитил, но цену взял большую. Намного бóльшую, чем русские православные подворья в Иерусалиме.

И Путин встречал бы 2023 год не в тайном бункере и в ужасе «полной ликвидации», а где-нибудь в Берлине или в Нью-Йорке, а то и в Городе Мира в сиянии силы и славы. Никто не узнал бы ни про Бучу, ни про Гостомель. Не, к тому времени всеми забытого, Владимира Зеленского, а его, Путина, объявили бы Time и Bild человеком года. И Путин, прославляемый отовсюду, диктовал бы миру новый порядок на следующие десятилетия. И вот тогда 2022 год действительно стал бы годом великой печали для многих поколений жителей Земли.

Мы были в шаге от этого. И этот шаг не был сделан благодаря беспримерному мужеству украинского народа и беспримерной сплоченности и мудрой жертвенности демократического мира от США до Японии, от Норвегии до Новой Зеландии. Из-за этой мужественности, сплоченности и жертвенности суть нынешней российской власти не скрылась под драпировками славы и мудрости, напротив, обнажилась в своем отвратительном чекистском, человеконенавистническом и насквозь лживом бандитском естестве.

Грядущий, 2023 год должен сделать выводы и из великих достижений года уходящего, и из его, пусть очень печальных, но необходимых прозрений. Сделает ли? Прогнозов я давать не буду.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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