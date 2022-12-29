Casus belli?
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 29.12.2022, 18:46
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С ракетой получилось интересно.
В отличие от предыдущих фантазий синепалого синегуба про ракеты под Речицой, на сей раз падение реальное.
С одной стороны намек на то, что может не просто залететь, но и прилететь. А с другой – casus belli.
По тому, что видно в коридорах, в этот раз ничем, кроме грозной риторики, ответить не получится. Придется проглотить. Ответ иной, чем вербальные интервенции, сегодня самоубийственен.
Да и вербальные интервенции будут выглядеть странно на фоне того, что происходило в феврале или марте. Впрочем, в этом плане они с окурком не отличаются. Сначала дешевые понты, потом — обидки, когда получают по соплям.
Но в будущем эту ракету могут вытащить как обоснование вовлечения в войну. Проблема в том, что это будущее приближается.
Telegram-канал «Ник и Майк»