В экс-«Макдональдсе» убрали «шляхетные» названия бургеров 5 29.12.2022, 19:18

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В чем причина.

Появившиеся в меню сети «КСБ Виктори Рестораны» два новых бургера «Шляхецкі» и «Панскі» сменили свое название всего через несколько дней. «Зеркало» узнало, в чем причина.

Один из сотрудников «КСБ Виктори Рестораны» рассказал, что после запуска в продажу новых видов бургеров среди клиентов проводился опрос. И уже после него было принято решение сменить название.

Это подтвердили и в ресторане сети «КСБ Виктори Рестораны», который находится около столичного ГУМа. Журналистка «Зеркала» позвонила туда под видом обычной клиентки.

— Проводили опрос среди наших посетителей, уточняли, что нравится и не нравится в текущих сэндвичах. По опросам гостей было принято решение в одном сэндвиче убрать свежий лук и в каждый добавить по четыре ломтика маринованных огурца. Так как рецептура изменилась, изменились и названия. Стали называться «Родны» и «Беларускі», — ответили в ресторане.

— А прежние названия не вернете? Все-таки «Шляхецкі» звучит красиво и исторически.

— «Родны» и «Беларускі» тоже исторические названия. А сэндвичи и сейчас выглядят точно так же, — ответила собеседница.

Как развивалась история с «МакДональдс» в Беларуси

Как стало известно 11 ноября, «МакДональдс» уходит с белорусского рынка. Его место займет российская сеть фастфуда «Вкусно — и точка». Это сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях McDonald’s после его закрытия в России и продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору.

Предполагалось, что рестораны под брендом «Вкусно — и точка» начнут работать в Беларуси 22 ноября. Но 18 ноября, комментируя уход «МакДональдса», Александр Лукашенко заявил, что его место должны занять белорусские предприятия и производители.

А утром 28 ноября рестораны заработали без вывесок «МакДональдс» или «Вкусно — и точка», под названием юрлица «КСБ Виктори Рестораны».

12 декабря Александр Лукашенко заявил, что «МакДональдс» теперь — это «наше предприятие». «Не захотели американцы или кто там работать, то как хотите, наши люди не глупее», — сказал он. Чья конкретно теперь это компания, политик не уточнил. При этом он также говорил о национализации компаний, «хозяева которых ушли».

Однако владельцы сети, судя по открытым данным, остались на момент этого заявления Александра Лукашенко прежними.

«КСБ Виктори Рестораны» — это название компании, которая владеет сетью ресторанов «МакДональдс» в Беларуси. Напомним, владельцем франшизы Mcdonald’s в Беларуси был родственник экс-президента Казахстана Кайрат Боранбаев. Это отец Алимы Боранбаевой, бывшей невестки дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дариги Назарбаевой. Информация о том, что Кайрат Боранбаев передал кому-то бизнес, не фигурировала в открытом доступе.

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