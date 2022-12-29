South China Morning Post: Китаю стоит пересмотреть «безграничную дружбу» с Россией в 2023 году 1 29.12.2022, 19:30

Она утратила смысл.

Мир был ошеломлен, когда перед началом зимней Олимпиады в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин объявили о «безграничной дружбе», которая создаст противовес глобальному доминированию США и бросит вызов западному демократическому либерализму.

Катастрофическая война России против Украины, которая началась спустя несколько недель после того, разрушила эти планы. Претензии Москвы на статус большого государства испарились, как только российская армия не смогла покорить Украину, потерпев ряд унизительных поражений, - пишет в статье для гонконгской газеты South China Morning Post политолог Грегори Митрович.

Раздраженный Запад ввел широкие санкции, наказав российскую экономику и увеличивая бремя войны для Москвы, а также попытался изолировать Россию на международных площадках. Между тем примерно три миллиона россиян бежали из страны. Среди них было много самых квалифицированных и талантливых работников. Аналитики в России и на Западе предполагают, что пройдет по меньшей мере поколение, прежде чем страна сможет оправиться от этой катастрофы.

«Учитывая эти большие изменения, вполне справедливо можно спросить, почему Пекин сохраняет верность своему квази-альянсу с Россией. Какую пользу Китай извлекает и стоит ли она того, чтобы поставить под риск отношения с Западом? Или Китай просто привязывает себя к все больше напоминающей труп стране? » – пишет Митрович.

Он признает, что до февраля причины для китайско-российского альянса были очевидны. После штурма Капитолия 6 января 2021 года США казались страной, погруженной в хаос, потерявшей сотни тысяч человек из-за COVID-19 и унизительно выведшей свои войска из Афганистана. Между тем, миллионы американцев отрицали легитимность администрации президента Джо Байдена. Политика его предшественника Дональда Трампа сильно навредила американским отношениям с партнерами в Европе и Азии, которые до сих пор боятся его праворадикального национализма.

Китай в это время становился экономической супердержавой, которая полностью справедливо утверждала, что пережила пандемию лучше, чем США. А Россия хотела продемонстрировать, что она остановила свой постсоветский упадок и отстроила свою военную машину, которую многие считали первоклассной профессиональной силой. Вместе Пекин и Москва могли бросить глобальный вызов США.

Митрович объясняет, что Путин начал вторжение в Украину, преследуя две цели: во-первых, уничтожить украинскую независимость, а во-вторых, продемонстрировать США, что Россия стала для них ровней на мировой арене. Перед началом войны американская разведка сообщила о российских планах ликвидировать украинскую политическую, культурную и экономическую элиту, а также уничтожить отдельную украинскую идентичность.

Российские власти рассчитывали, что так называемая «спецоперация» продлится всего несколько недель, после которых они приступят к установлению нового пророссийского правительства в Киеве. Победа должна была быть быстрой и однозначной, не оставляя НАТО иного выбора, кроме как смириться с российскими завоеваниями. Это был бы первый важный шаг для создания пост-западного мира.

«Мало того, что российская начальная атака потерпела катастрофический провал, армию Москвы победили и перехитрили менее численные и хуже вооруженные украинцы. Вдобавок героическое сопротивление Украины объединило Запад, убедив страны по всей Европе теснее сотрудничать с США», - объясняет автор.

Он также отмечает, что российская попытка использовать поставки энергоносителей в качестве оружия для устрашения Европы, чтобы она не помогала Украине, привела к тому, что континент ускорил свои усилия, нацеленные отказаться от российских поставок.

«Трудно представить, чтобы Си Цзиньпин ожидал такой ход событий, когда он стоял рядом с Путиным в Пекине. Теперь Китай не просто вынужден сталкиваться с объединенным яростью Западом. Страна и сама пострадала от экономических потрясений, вызванных чрезмерным инвестированием в ее рынок недвижимости. А отказ от политики нулевой толерантности к COVID-19 грозит большой вспышкой заражений», – говорится в статье.

Более того, администрация Байдена ввела ряд мер, призванных ограничить поток технологий в Китай. Аналитики говорят, что это может обезглавить китайскую технологическую индустрию.

«С приближением нового года властям Китая нужно пересмотреть свой союз с увядающей Россией, а также свои усилия, нацеленные использовать линии раскола на Западе. Россия никогда не станет партнером, которого Си Цзиньпин надеялся получить и который бы стал противовесом для американских обычных и ядерных возможностей», – пишет Митрович.

Он указывает на то, что армия Украины уничтожила многие лучшие военные подразделения России. Постоянные ядерные угрозы Путина заставили даже Китай публично заявить о своем протесте против применения такого оружия в конфликте. Такие заявления свидетельствуют о том, что Путин стал ненадежным партнером.

Митрович не рекомендует лидеру Китая рассчитывать, что ему удастся отделить США от их партнеров. Это стратегия, которой сотня лет. Первоначально Немецкая империя во времена Первой мировой войны пыталась ослабить американскую поддержку Великобритании. Позже СССР пытался вырвать Западную Европу из объятий США. В обоих случаях такие усилия потерпели неудачу.

Возможно, Си Цзиньпин сможет сыграть на тщеславии европейских лидеров, желающих показать свою независимость от Вашингтона. Однако попытки Путина превратить российский экспорт энергоносителей в оружие убедили многих европейцев не строить связи, которые могут затем «вылезть боком».

Исследователи предупреждают, что все более острое китайско-американское противостояние означает, что мир вступил в новую опасную эру политики больших государств. И начало новой глобальной войны, которых не было много десятилетий, не исключено. Впрочем, даже в наиболее напряженные периоды холодной войны США и СССР пытались избежать потенциально деструктивного противостояния. Так должны сделать США и Китай сегодня, особенно ввиду потрясений, от которых мир уже пострадал из-за пандемии COVID-19 и российской войны против Украины.

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