71-летнему академику Олегу Давыденко и его жене присудили по 3 года домашней химии 29.12.2022, 19:35

Их обвинили в «оскорблении Лукашенко».

Члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора биологических наук Олега Давыденко и его жену Наталью Октябрьскую обвинили в «активных действиях, грубо нарушающих общественный порядок» и «оскорблении Лукашенко», передает «Наша Нiва».

По словам знакомых семьи, дело против них суд Советского района Минска рассмотрел за один день. Вела процесс судья Елена Жукович. Она посчитала, что вина Давыденко и Октябрьской по ч. 1 ст. 342 и ст. 368 доказана и обоих наказала тремя годами ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.

Олега Давыденко и его жену Наталью Октябрьскую задержали утром 2 ноября. Поводом для преследования супругов стало фото, на котором они стоят с плакатом во время протестов 2020 года.

Известно, что Давыденко до суда держали под стражей, а после заключения уволили из Института генетики и цитологии Академии наук Беларуси.

Олег Давыденко — доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси. Он автор 300 научных работ, включая 5 монографий, 1 учебника, вывел 19 сортов растений. Он исследовал геном коренного населения Беларуси.

По словам коллег, Олег Давыденко никогда не был увлечен карьерой. Его жизнь всегда была подчинена науке — исследованиям, лаборатории.

В 2020 году он был среди подписантов письма ученых против насилия в стране после выборов и вышел из официального профсоюза.

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