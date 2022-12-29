К Земле летит последний в этом году астероид 1 29.12.2022, 19:38

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Размеры космического камня можно сравнить со зданием.

В пятницу, 30 декабря, с Землей сблизится последний астероид в этом году. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории реактивного движения NASA.

«Космический камень» получил обозначение 2022 YG5, его диаметр оценивается в 16 метров, что в агентстве сравнивают с небольшим домом. Астероид пролетит на расстоянии более трех миллионов километров от Земли и не несет никакой угрозы для планеты.

А уже в начале года с нашей планетой сблизится сразу четыре астероида. Так, 1 января мимо Земли пролетит астероид 2022 YR1 диаметром 22 метра, он сблизится с планетой на расстояние 6,2 миллиона километров.

2 января ожидается сближение с Землей трех астероидов. Диаметр двух из них составит 23 метра, они пролетят на расстоянии 3,7 и 4,2 миллиона километров от планеты. Диаметр третьего оценивается в 13 метров, он пролетит на расстоянии 2,9 миллиона километров от Земли.

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