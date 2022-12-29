«Белпочта» перед Новым годом не будет проводить некоторые операции

«Белпочта» перед Новым годом не будет проводить некоторые операции2
- 29.12.2022, 19:48
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Регламентные работы начнутся 30 декабря и продлятся по 11 января 2023 года.
«Белпочта» сообщила, что в почтовых отделениях Беларуси 30 и 31 декабря не будут доступны некоторые операции по вкладам.
Регламентные работы, которые это вызовут, начнутся в 22.00 30 декабря 2022 года и продлятся по 00.0 11 января 2023 года.
31 декабря «Белпочта» не будет оказывать услуги по открытию или закрытию срочного банковского вклада, пополнению вклада и выдаче части вклада.