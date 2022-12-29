«Белпочта» перед Новым годом не будет проводить некоторые операции 2 29.12.2022, 19:48

1,008

Регламентные работы начнутся 30 декабря и продлятся по 11 января 2023 года.

«Белпочта» сообщила, что в почтовых отделениях Беларуси 30 и 31 декабря не будут доступны некоторые операции по вкладам.

Регламентные работы, которые это вызовут, начнутся в 22.00 30 декабря 2022 года и продлятся по 00.0 11 января 2023 года.

31 декабря «Белпочта» не будет оказывать услуги по открытию или закрытию срочного банковского вклада, пополнению вклада и выдаче части вклада.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».