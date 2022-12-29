Великобритания в 2023 году выделит Украине £2,3 млрд помощи 29.12.2022, 20:07

Об этом заявил британский министр обороны.

Великобритания планирует продолжать помощь Украине финансами и оружием, в том числе помогая закупками вооружения в других странах.

Об этом 29 декабря заявил британский министр обороны Бен Уоллес, пишет The Guardian.

По его словам, в 2023 году Великобритания выделит Украине £2,3 млрд ($2,7 млрд).

«Мы позаботимся о том, чтобы украинцы смогли купить все необходимые системы вооружения, и в настоящий момент Соединенное Королевство помогает приобрести их в других странах мира», – сказал Уоллес.

По его словам, Лондон поставляет как боеприпасы, подходящие для советского вооружения, так и современные образцы. Также британская армия передает Вооруженным силам Украины знания и опыт, в том числе в организации противовоздушной обороны.

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