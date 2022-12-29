Беларусь выплатила процентный доход по евробондам в рублях 3 29.12.2022, 20:32

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Режим не может выплатить доход по еврооблигациям в долларах из-за санкций.

Процентный доход по еврооблигациям Belarus-2027 выплачен сегодня на сумму $22,9 млн в эквиваленте, сообщили в Министерстве финансов.

Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк». Доступ к счету обеспечен для установленного эмиссионной документацией платежного агента - Citibank N.A. London Branch. Такая схема расчетов применяется согласно постановлению правительства и Национального банка от 6 апреля 2022 года №212/10.

Владельцы евробондов могут получать выплаты с данного счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации, предусмотренной постановлением правительства и Нацбанка от 26 сентября 2022 года №643/20.

В Министерстве финансов напомнили, что обязательства по евробондам выполняются именно таким образом в связи с санкциями, которые действуют в том числе в отношении Нацбанка как финансового агента правительства страны.

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