Украина готова провести расследование о падении ракеты в Беларуси 29.12.2022, 20:46

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Об этом заявили в Минобороны Украины.

В Министерстве обороны Украины заявили, что готовы провести объективное расследование после утверждений режима диктатора Александра Лукашенко о падении «украинской ракеты» на территории Беларуси в четверг, 29 декабря.

В пресс-службе Минобороны Украины напомнили, что 29 декабря страна-террорист Россия в очередной раз нанесла массированный удар по территории Украины, использовав больше 11 дронов и 69 крылатых ракет, которые запускала с бомбардировщиков и кораблей, а также зенитные управляемые ракеты С-300.

В результате вражеской атаки пострадали более 18 жилых домов и десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали мирные жители.

«Что касается утверждений беларусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. Украинская сторона не исключает сознательной провокации со стороны государства-террориста РФ, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси», — отметили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что Украина готова на объективное расследование «инцидента, который произошел в небе над территорией Беларуси 29 декабря» из-за массированной атаки РФ. Минобороны подчеркивает, что Киев готов пригласить авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой страны-агрессора РФ.

В Минобороны также напомнили, что Украина оставляет за собой право на оборону и защиту собственного неба.

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