Зеленский подписал закон «О медиа» 29.12.2022, 20:55

Он необходим для движения в ЕС.

Сегодня подписан закон о медиа, который является весомым следующим шагом на пути вступления Украины в Евросоюз.

Этот документ, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня, 29 декабря, определяет правовые принципы деятельности в Украине субъектов в области медиа, а также принципы государственного управления, регулирования и надзора в этой сфере. Кроме того, закон внедряет в законодательное поле понятие онлайн-медиа и предусматривает для них добровольную регистрацию, гарантирующую средству массовой информации законодательную защиту.

Законопроект 13 декабря поддержали 299 народных депутатов, и он стал третьим и заключительным этапом по выполнению обязательств относительно кандидатства Украины в ЕС.

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