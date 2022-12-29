Генерал Ходжес назвал ракеты ATACMS «именно тем, что сейчас нужно Украине» 29.12.2022, 21:07

Бен Ходжес

Они позволят поражать цели в Крыму и другие ключевые позиции российской армии.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что если Украина получит от США ракеты ATACMS, это позволит поражать цели в Крыму и другие ключевые позиции российской армии.

Об этом сообщает Politico.

Ходжес заявил, что ракеты ATACMS для систем HIMARS — это «именно то, что Украине сейчас нужно».

Также в материале говорится, что оружие большей дальности позволит нанести удар по ключевым российским позициям, таким как Керченский мост, российские военно-воздушные базы в Крыму и линии связи.

Politico со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский просил американского лидера Джо Байдена о передаче ракет ATACMS украинской армии. Однако пока получил отказ.

21 декабря Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

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