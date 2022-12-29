Умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев 3 29.12.2022, 21:10

3,730

Эдуард Артемьев

Он написал саундтреки к «Солярису» и «Сталкеру».

На 86-м году жизни умер советский и российский композитор Эдуард Артемьев, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына.

Ранее Артемьева госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом. Его положили в реанимационное отделение из-за осложнений, возникших на фоне лечения. У композитора были хронические патологии сердца.

Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года. Когда ему было двадцать три года, он окончил Московскую консерваторию. Позже исследовал синтез звука и электронной музыки, стал президентом Ассоциации электроакустической музыки при ЮНЕСКО.

Артемьев был автором композиций к двум Олимпиадам в России, написал музыку к более чем 150 художественным, документальным и мультипликационным фильмам. В том числе – к фильмам Андрея Тарковского «Солярис», «Зеркало», «Сталкер»; к работам Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и к другим фильмам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».