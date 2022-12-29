До +7°С ожидается в Беларуси 30 декабря 29.12.2022, 21:17

Будет облачно с прояснениями.

Мокрый снег и до плюс 7 градусов ожидается в Беларуси 30 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории прогнозируются осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем от плюс 1 до 7 градусов.

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