Defense Express: РФ использует ракеты, произведенные осенью, что говорит об истощении запасов 29.12.2022, 21:29

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РФ с каждым месяцем все сложнее находить зарубежные компоненты для ракет.

Во время очередной массированной ракетной атаки по Украине российская армия выпустила как минимум одну ракету Х-101, которая была изготовлена в четвертом квартале 2022 года. Об этом 29 декабря пишет издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Авторы публикации отмечают, что это не первый раз, когда оккупанты выпускают достаточно «свежие» Х-101. 22 октября российский Ту-95МС направил в Украину крылатую ракету, изготовленную весной или летом.

«В обоих случаях остается непонятным, какой именно процент «свежих» ракет рашисты выпускают во время своих ракетных ударов. На этот раз мы можем говорить о том, что, похоже, российской «оборонке» все труднее «успевать» производить новые ракеты – если в октябре РФ использовала Х-101, выпущенные во втором квартале (апрель-июнь), то теперь – в четвертом (октябрь-декабрь), и время между изготовлением ракеты и пуском уменьшилось по меньшей мере на несколько месяцев», – говорится в статье.

Одной из причин возможного дефицита боеприпасов может быть то, что РФ с каждым месяцем все сложнее находить зарубежные компоненты, в том числе и комплектующие из США, которые используются в Х-101, а сделанные ранее запасы – заканчиваются.

По данным Defense Express, в промежутке между 2 и 3 кварталом оккупантам удалось изготовить не менее 52 ракет Х-101, в то же время в период со 2 квартала 2018 года по 23 ноября 2022 года «оборонка» РФ изготовила не менее 402 единиц таких снарядов.

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