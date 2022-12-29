Ученые рассказали, почему не стоит бояться набрать вес на праздники 29.12.2022, 21:52

Главное соблюдать несколько правил.

Исследовали заявили, что новогодние и рождественские удовольствия необходимы человеку и не так опасны, как считалось ранее. В частности, отмечается, что не стоит бояться набрать пару лишних килограммов, пишет Science Alert.

Эксперт по пищевым наукам и питанию человека в Университете Ньюкасла Эмма Беккет говорит, что в среднем речь идет о плюс 0,7 кг, что не так много, как кажется.

«Наука о питании весьма сложна, в особенности из-за того, что люди сложны и разнообразны. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что несмотря на значительное увеличение общего потребления энергии и снижения качества рациона, прибавки в весе и вовсе не происходит. Большая часть подобных исследований происходит в северном полушарии, где основные праздники выпадают на зиму. Данные исследования в большей степени сосредоточены на весе, но не на здоровье людей. Однако важно помнить, что вес - это всего лишь маркер, который удобно измерить, а вот со здоровьем все обстоит немного иначе», - заявила она.

По словам эксперта, еда — часть нашей культуры, традиций и праздников, которая способствует нашему социальному, культурному и эмоциональному благополучию.

«Эту роль еды в нашей жизни сложно изучить, однако важно понимать, что именно она связывает нас с нашими близкими, традициями. А совместное питание способствует нашему эмоциональному благополучию и счастью», - добавила Беккет.

Также специалист поделились несколькими правилами:

«Пейте в меру. Важно помнить, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к повышенному риску развития хронических заболеваний. Пейте воду. Чередование алкогольных напитков с водой поможет уменьшить количество выпитого, а также облегчит похмелье, но не устранит риски полностью. Остерегайтесь пищевого отравления. Несмотря на веселье, помните об основных правилах безопасности пищевых продуктов, мойте руки и храните продукты питания правильно. Не забудьте про аллергию. Важно убедиться, что у ваших гостей нет аллергии на пищевые продукты. Представленные на праздничном столе».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».