Умер Пеле: гений футбола, герой Бразилии и кумир миллионов 29.12.2022, 22:13

Ему было 82 года.

В Бразилии умер Пеле - футболист, которого многие считают самым великим игроком всех времен. Ему было 82 года.

Агент Пеле Джо Фрага подтвердил его смерть.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки и почти месяц находился в больнице, после чего его несколько раз госпитализировали.

В конце ноября Пеле снова оказался в больнице Альберта Эйнштейна. Его дочери сообщили, что бывшему футболисту нужна коррекция терапии онкологического заболевания, поскольку он не достиг ремиссии, а также что у него респираторная инфекция, усугубленная коронавирусом.

22 декабря врачи сообщили, что у Пеле прогрессировал рак, а также диагностированы сердечная и почечная дисфункции.

Бывший капитан сборной Англии и «Манчестер юнайтед» Бобби Чарльтон однажды сказал, что футбол придумали ради Пеле.

И правда: для множества комментаторов и болельщиков великий бразилец — самое яркое олицетворение футбола и лучший игрок в истории.

Молниеносная скорость передвижения по полю сочеталась у него с убийственной точностью ударов по воротам.

Пеле был не только спортсменом, но и общественным деятелем, боровшимся за экологию и улучшение жизни бедняков.

У себя на родине он стал национальным героем, в мире — спортивным кумиром для миллионов.

На счету Пеле три титула чемпиона мира (1958, 1962, 1970), 92 матча и 77 голов за сборную Бразилии. Вместе с аргентинцем Диего Марадоной Пеле был признан ФИФА лучшим футболистом XX века.

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