Путин разрешил не отчитываться о доходах чиновникам и силовикам в Украине 1 29.12.2022, 22:24

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Президент РФ официально разрешил им воровать.

Президент России Владимир Путин освободил участников войны в Украине от необходимости декларировать свои доходы, расходы и имущество.

Речь идет о военнослужащих, нацгвардейцах, сотрудниках МВД, службы исполнения наказаний (ФСИН) и Следственного комитета. Указ касается и чиновников, командированных во временно оккупированные регионы: самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

«Установить, что в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов размещение на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — говорится в документе.

Также от обязанности декларировать имущество избавляются граждане, мужья или жены которых участвуют в войне с Украиной, командированы в зону боевых действий, призваны в рамках мобилизации или же находятся в армии в качестве добровольцев. Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля.

В середине октября Путин постановил выдавать двойную зарплату и суточные в размере 8500 рублей российским чиновникам, направленным в оккупированные регионы Украины. Госорганы получили право «выплачивать безотчетные суммы» для возмещения расходов в таких «командировках». Все это финансируется из федерального бюджета.

Также 29 декабря Путин поручил платить по 3 млн рублей раненым в украинских «командировках» чиновникам. В случае их гибели семьи получат по 5 млн рублей.

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