Шаманы из Перу предсказали, когда закончится война в Украине 29.12.2022, 22:34

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Ждать осталось недолго.

Война между Россией и Украиной может закончиться уже в 2023 году — такое предсказание сделали шаманы из Перу, пишет Reuters.

Группа целителей и шаманов из перуанской столицы Лимы ежегодно в конце декабря проводят традиционный обряд — приветствуют новый год на вершине холма, облачившись в традиционную андскую одежду. В этот раз в церемонии использовались цветы, благовония, змея и фотографии президентов Украины и России.

Согласно предсказанию шаманов, мирный договор между двумя странами будет подписан уже к августу 2023 года.

— Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Это то, что мы видели, — заявил шаман Клеоф Седано о развязке конфликта.

Тем не менее не обошлось и без плохих новостей: кроме окончания российско-украинской войны, шаманы напророчили в 2023 году климатические катаклизмы и стихийные бедствия.

— В следующем году будет землетрясение, но не в столице Перу, а в другом месте. В основном в северной части Америки, возможно, в Соединенных Штатах. Будет много трагедий, в основном климатических, — предсказал шаман Уолтер Аларкон.

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