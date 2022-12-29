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Данилов: ВСУ зайдут на территорию России в случае необходимости

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  • 29.12.2022, 22:42
  • 3,758
Данилов: ВСУ зайдут на территорию России в случае необходимости
Алексей Данилов

По словам секретаря СНБО, спрашивать об этом украинцы ни у кого не будут.

Сегодня, 29 декабря, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что при необходимости украинские военные могут зайти на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает Kyiv Post.

На вопрос, может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины, Данилов ответил, что, конечно же может.

«Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы будем считать необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь», - объяснил он.

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