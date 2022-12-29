Путин обязал сервисы такси передавать данные ФСБ 7 29.12.2022, 22:56

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Данные белорусских клиентов «Яндекс.Такси» окажутся у спецслужбы РФ?

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает агрегаторов такси собирать информацию о клиентах, хранить ее минимум полгода и предоставлять доступ Федеральной службе безопасности.

О каких именно сведениях идет речь, в законе не уточняется. Однако обычно при регистрации в приложениях, позволяющих заказывать такси, необходимо ввести имя, фамилию, адрес электронной почты и телефон. Там же содержится вся информация о поездках. Теперь силовики смогут получать ее без запроса и решения суда: у них будет «автоматизированный удаленный доступ» ко всем системам и базам агрегаторов. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Также закон устанавливает субсидиарную ответственность служб заказа такси в случае ДТП. При аварии по вине водителя компенсацию пассажиру будет выплачивать именно он. Однако если у него не окажется средств, а страховка не сможет покрыть ущерб, к выплате привлекут и агрегатор.

Кроме того, закон определяет требования к водителю такси. В частности, им не может работать человек с тремя неоплаченными штрафами или административным арестом за нарушение правил дорожного движения. Не возьмут и того, кого повторно лишили прав в течение одного года. Также в перечень основных требований вошли: водительский стаж не менее трех лет, знание русского языка и отсутствие непогашенных судимостей. Для работы нужно будет заключить официальный трудовой договор с перевозчиком.

На самом такси должны быть «шашечки» и опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше. Автомобили будут оснащаться прибором контроля за вниманием и усталостью водителей. В салоне разместят информацию о перевозчике и телефонный номер для жалоб.

Власти городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь) смогут устанавливать минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

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