СМИ: Россияне сбили в Энгельсе собственный Су-27 14 29.12.2022, 23:03

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Пилот самолетa погиб.

Силы ПВО РФ сбили самолет возле аэродрома «Энгельс» в четверг, 29 декабря. Однако он оказался российским Су-27.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем Telegram-канале со ссылкой на информацию из российских СМИ.

«Был замечен неопознанный объект. Учитывая опыт предыдущих двух «прилетов», решили сбить. Оказалось, наш Су-27», - сказано в сообщении.

Россияне пытаются установить причину сбивания собственного самолета.

В сообщении также сказано, что пилот, который управлял Су-27, погиб.

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