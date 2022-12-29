В Финляндию прибыл первый терминал для переработки сжиженного газа 1 29.12.2022, 23:12

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Он позволит отказаться от поставок из России.

В Финляндию прибыл первый плавучий терминал Exemplar для переработки сжиженного газа, об этом 29 декабря сообщила государственная компания и оператор газотранспортной системы Финляндии Gasgrid Finland.

Он позволит Финляндии принимать танкеры с газом от иностранных поставщиков и заменить российский трубопроводный газ.

«Проект обеспечит поставку газа для промышленности, производства энергии и домашних хозяйств, а также обеспечит бесперебойность поставок в Финляндию начиная с зимы 2023 года. Плавучий терминал оказался самым быстрым и эффективным решением для поэтапной ликвидации зависимости Финляндии от российского газа и обеспечения непрерывности поставок газа в Финляндию при различных сценариях в далеком будущем», – говорится в сообщении компании.

Размеры судна – 291 м на 43 м, при полной загрузке оно вмещает около 68 тыс. тонн сжиженного природного газа. В Gasgrid отмечают, что проект позволит поставлять газ в страны Балтии и в Польшу по трубопроводу Balticconnector. Финляндия арендовала Exemplar на 10 лет, это будет стоить ей €460 млн.

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