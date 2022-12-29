Боевой дрон попал в танк, пытавшийся ночью подобраться к позициям украинских воинов 29.12.2022, 23:29

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Видео.

Оператор боевого дрона ночью попал в танк, пытавшийся приблизиться к позициям Сил обороны в районе Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки опубликована в соцсети.

«Четкое попадание во вражеский танк от операторов ССО в районе Бахмута. Под покровом ночи вражеский танк хотел приблизиться к позициям Сил обороны в районе Бахмута. Операторы ССО Украины вовремя заметили и метким сбросом вывели из строя танк оккупантов. Бахмутский треугольник. Тут исчезают железяки оккупанта!», - пишут бойцы в комментарии к записи.

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