В Варшаве не будет фейерверков на Новый год
- 29.12.2022, 23:40
Мэрия призывает отказаться от пиротехники из-за войны.
Мэрия Варшавы в этом году не планирует устраивать предновогодних забав, или как называют этот праздник в Польше — Сильвестра.
Об этом сообщает «Польское радио».
Свое решение мэрия обосновывает финансовыми соображениями и войной в Украине. Магистрат также призывает воздержаться от запуска салютов и петард в новогоднюю ночь. К призыву присоединились и депутаты городского совета.
«В этом году мы ничего не предлагаем варшавянам на Сильвестра. К сожалению, это уже традиция, потому что во время пандемии этого также не было. В этом году мы имеем энергетический кризис, поэтому наши сокращения расходов прежде всего касаются развлечений», - рассказала пресс-секретарь столичной мэрии Моника Беут.
«В Украине, за нашей восточной границей, идет жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно гибнут военные и мирное население. Поэтому это не та атмосфера, которая бы побуждала к организации таких особых, радостных мероприятий», - подчеркнула Беут.
Она также призвала не устраивать фейерверков и не стрелять петардами, потому что это может вызвать плохие ассоциации у людей из Украины, которых в Варшаве около 100 тысяч. Пресс-секретарь добавила, что это касается, в частности, детей.
К обращению также присоединился городской совет Варшавы, который 12 декабря принял позицию «о неиспользовании пиротехнических материалов».