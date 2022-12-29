В Варшаве не будет фейерверков на Новый год 29.12.2022, 23:40

Мэрия призывает отказаться от пиротехники из-за войны.

Мэрия Варшавы в этом году не планирует устраивать предновогодних забав, или как называют этот праздник в Польше — Сильвестра.

Об этом сообщает «Польское радио».

Свое решение мэрия обосновывает финансовыми соображениями и войной в Украине. Магистрат также призывает воздержаться от запуска салютов и петард в новогоднюю ночь. К призыву присоединились и депутаты городского совета.

«В этом году мы ничего не предлагаем варшавянам на Сильвестра. К сожалению, это уже традиция, потому что во время пандемии этого также не было. В этом году мы имеем энергетический кризис, поэтому наши сокращения расходов прежде всего касаются развлечений», - рассказала пресс-секретарь столичной мэрии Моника Беут.

«В Украине, за нашей восточной границей, идет жестокая, кровавая, зверская война, в которой ежедневно гибнут военные и мирное население. Поэтому это не та атмосфера, которая бы побуждала к организации таких особых, радостных мероприятий», - подчеркнула Беут.

Она также призвала не устраивать фейерверков и не стрелять петардами, потому что это может вызвать плохие ассоциации у людей из Украины, которых в Варшаве около 100 тысяч. Пресс-секретарь добавила, что это касается, в частности, детей.

К обращению также присоединился городской совет Варшавы, который 12 декабря принял позицию «о неиспользовании пиротехнических материалов».

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