Данилов об участии Беларуси в войне: Если Лукашенко пойдет на это, то ему конец 1 29.12.2022, 23:54

Путин хочет втянуть диктатора в войну.

Беларусь, вероятно, пока не согласилась на требования России о прямом участии в войне против Украины, но Москва может продолжать свое давление.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова в интервью Kyiv Post.

По словам Данилова, сейчас украинская сторона смотрит на действия Беларуси в вопросе возможного прямого участия в войне.

«Действия показывают, что окончательной договоренности пока нет. Но это не значит, что Путин не будет продолжать попытки давления на Лукашенко», - отметил он.

Данилов подчеркнул, что Путин уже не впервые хочет втянуть Лукашенко в «кровавую мясорубку». Но белорусский диктатор понимает, что «если он пойдет на это, то ему конец, и очень скоро. Никто ни в Украине, ни в Беларуси, ни в других странах мира ему этого не простит».

«Я могу сказать, что у Беларуси и России совершенно разные взгляды. Это разные народы, хотя Россия говорит, что они братские», - добавил Данилов.

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