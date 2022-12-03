Сборная Швейцарии в эмоциональном матче одолела сербов на ЧМ-2022 по футболу
- 3.12.2022, 0:14
Швейцарцы вышли в плей-офф.
Сборная Швейцарии нанесла поражение команде Сербии в заключительном туре группового раунда чемпионата мира-2022 — 3:2, сообщает pressball.by.
Швейцарцы вышли в плей-офф со второго места.
Сербия — Швейцария — 2:3
Судья — Ф.Рапаллини (Аргентина).
Сербия: В.Милинкович-Савич — Миленкович, Велькович (Гудель, 55), Павлович — Живкович (Радоньич, 78), С.Милинкович-Савич (Максимович, 68), Лукич, Костич — Тадич (Джуричич, 78) — Влахович (Йович, 55), Митрович.
Швейцария: Кобель — Видмер, Аканджи, Шер, Рикардо Родригес — Соу (Эдмилсон Фернандес, 68), Фройлер, Джака — Шакири (Закария, 69), Эмболо (Окафор, 96+), Варгас.
Голы: 0:1 — Шакири (20, пас — Соу). 1:1 — Митрович (26, пас — Тадич). 2:1 — Влахович (35). 2:2 — Эмболо (44, пас — Видмер). 2:3 — Фройлер (48, пас — Варгас).
Предупреждения: Видмер (15), Варгас (24), С.Милинкович-Савич (47), Павлович (56), Гудель (81), Митрович (82), Джака (95+), Миленкович (95+), Шер (99+).
Группа «G»: Бразилия — 6 (3), Швейцария — 6 (3), Камерун — 4 (3), Сербия — 1 (3).