«Россияне даже не представляют»: Данилов о тайной помощи, которую получает Украина 3.12.2022, 5:15

Украине помогает большое количество стран, но не о всей помощи разглашается публично.

Россия и не подозревает о той помощи, которую Украина получает от своих партнеров. Об этом сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Он объяснил, что не обо всей оказанной Украине помощи можно рассказывать.

- Придет время, будет наша победа, и если страны примут решение и скажут, что готовы также публично говорить о своей помощи – это их право, право каждой страны, мы его уважаем. Главное, чтобы они нам помогали. Я могу сказать, что россияне даже не представляют, что их ждет после нашей победы, благодаря тому оружию, которое предоставляют нам наши партнеры, — отметил секретарь СНБО.

Помощь Украине

Отметим, что Украине финансово и вооружением помогают западные страны-партнеры.

В частности, в среду, 23 ноября, президент США Джо Байден направил поручение Госдепу о предоставлении очередной военной помощи Украине на $400 млн. Стало известно, что будет в новом пакете.

Также отметим, что Министерство обороны США заключило контракт на сумму $1,2 млрд с Raytheon Technologies на производство для Украины шести ЗРК NASAMS.

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