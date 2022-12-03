Медведев устроил истерику из-за запрета Московского патриархата в Украине 5 3.12.2022, 8:45

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фото: ТАСС

Экс-глава РФ потерял над собой контроль.

Экс-президент России Дмитрий Медведев не смог удержаться на фоне новостей о запрете в Украине деятельности Московского патриархата, обозвав Банковую «киевскими сатанистами».

Медведев пожаловался в своем Telegram, что у УПЦ МП, которая публично отрицает связь с Российской православной церковью, якобы отбирают имущество.

Более того, политик утверждает, что священников МП и прихожан в Украине якобы избивают, обозвав украинские власти "киевскими сатанистами".

Гонение УПЦ МП, по логике экс-президента РФ, начались якобы еще со времен президентства Порошенко и «Минских соглашений».

Медведев делает выводы, что в Украине «растоптаны» фундаментальные права, а власти Украины «открыто стали врагами Христа и православной веры».

Свой пост Медведев дополнил библейской цитатой о проклятии Господа «киевских христопродавцев».

Обыски в зданиях УПЦ МП и запрет деятельности Московского патриархата

С октября СБУ проводит масштабные обыски в региональных храмах УПЦ МП. В ноябре силовики пришли и к попам в Киево-Печерской лавре, где священник вместе с паствой пели молебен, прославлявший Россию.

На местах спецслужба обнаруживает преимущественно запрещенную пропагандистскую литературу, отрицающую существование Украины.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО внести в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности УПЦ МП, которая может быть аффилирована с РПЦ.

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