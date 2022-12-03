Украинские бойцы наказали русских мародеров за гуся: эффектное видео в стиле ретро 3.12.2022, 8:50

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С помощью дрона пограничники обнаружили оккупантов, которые подстрелили птицу и собирались полакомиться.

В одном из временно оккупированных сел Донецкой области российские военные устроили «охоту» на домашнюю птицу местных жителей. Пограничники вместе с воинами ВСУ отомстили оккупантам за подстреленного ими гуся.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook. Ролик об уничтожении захватчиков в ГПСУ сделали в стиле ретро.

С помощью беспилотника пограничники обнаружили россиян, которые подстрелили гуся и понесли его в один из домов. В нем военные РФ устроили свой командно-наблюдательный пункт.

Работники ГПСУ передали координаты здания военнослужащим Вооруженных сил Украины, которые отработали по местонахождению противника.

«Координаты противника пограничники сообщили побратимам-артиллеристам, которые впоследствии нанесли огневое поражение из пушек «Рапира» по объекту, и уничтожили оккупантов вместе с их командиром подразделения, также приехавшим на угощение», – говорится в сообщении.

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