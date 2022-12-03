«Медицинская тайна»: что известно о белорусах, заболевших менингитом в Подмосковье 2 3.12.2022, 9:25

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Вспышка заболевания произошла на двух складах компании Ozon.

В Подмосковье как минимум у десяти граждан Беларуси, которые работают на складах компании Ozon, диагностировали менингит. Один из них, возможно, умер. Журналисты «Зеркала» связались с белоруской, которая работает на одной из точек, где зафиксировали вспышку менингита.

Вероника (имя изменено) рассказывает, что у Ozon в Подмосковье — несколько складов, и на них работает «много белорусов». Но на том, где трудится девушка, — лишь несколько. Многие сотрудники живут в общежитиях.

— Коллеги из моего общежития разъезжаются по двум складам, и вспышка менингита была на обоих из них. Но первыми заболели люди не на нашем складе — насколько мне известно, это было в Хоругвино, к нему мы отношения не имеем. Возможно, заболевший оттуда заезжал на другую точку, и по цепочке это пошло между сотрудниками, — предполагает Вероника. — Все началось буквально недавно, я уже не помню, когда был первый подтвержденный у нас случай, но мы узнали об этом не больше недели назад. У нас вахтовая работа, понятное дело, когда кто-то простывает, он все равно идет на работу. А по симптомам менингит может начинаться, как та же простуда.

Вероника говорит, что из ее общежития есть коллеги, которые сейчас находятся в больнице, но сколько их, она не знает. Сама девушка чувствует себя хорошо, у нее менингит не подтвердился. Ее саму и коллег, как контактировавших с заболевшими, 28 ноября на десять дней отправили на карантин.

— Нас предупредили, что мы должны незамедлительно звонить в скорую, если появятся какие-то симптомы. С этим все строго. В любой момент могут проверить, находимся ли мы в помещении, где должны оставаться. У нас в общежитии отдельная комната, если надо в душ, туалет, покурить — выходим в отдельную курилку, в определенное время в санузел, но всегда обязательно в масках. Мы не пересекаемся с другими людьми.

Вероника на связи с коллегой-белоруской, которая сейчас болеет. «Она все еще неважно себя чувствует, у нее не сбивается температура. Ей ставят капельницы, уколы» — объяснила собеседница. Но она не знает, сколько именно граждан Беларуси подхватили инфекцию и в каком они сейчас состоянии. По ее словам, в компании сотрудникам это не озвучивали:

— Нам сказали, что пока не могут предоставить эту информацию. А сами мы посчитать не можем, потому что кто-то уехал из-за температуры, кто-то из-за других симптомов или просто решил уйти на изоляцию, а кто-то вообще по другим причинам, — говорит она.

Напомним, 30 ноября в посольстве Беларуси в РФ заявляли, что у десяти граждан нашей страны диагностировали менингит, один из них — в тяжелом состоянии, а еще один «по неподтвержденной пока официально информации скончался».

Больше новостей на эту тему на сайте посольства не появлялось, дипломаты так и не уточнили информацию о возможной смерти белоруса, работавшего на складе Ozon. Журналисты «Зеркала» попытались связаться с пресс-службой дипведомства, там комментировать ситуацию отказались:

— Мне сказали, чтобы я вам передал — когда вы обзаведетесь статусом СМИ, тогда можно будет переговорить, — сказал сотрудник по телефону.

«Зеркало» также направило представителям Ozon вопросы о состоянии заболевших белорусов и попросило прокомментировать информацию про смерть одного из них.

— Среди сотрудников склада на Новой Риге, имеющих клинические признаки менингита, действительно есть граждане Беларуси. Состояние здоровья сотрудников относится к медицинской тайне, доступа к ней мы не имеем, — коротко ответили в пресс-службе компании, так и не уточнив, действительно ли один из них умер.

Ранее сообщалось, что 11 сотрудников складского комплекса Ozon в Истре (Московская область) были госпитализированы с «клинической картиной инфекционного менингита». Некоторые интернет-ресурсы писали, что в больницы доставили более 30 человек — среди них были граждане Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Тогда в администрации маркетплейса отметили, что массового заражения сотрудников нет.

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