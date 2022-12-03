Запорожский фронт РФ рушится: ВСУ готовы рассечь «Крымский коридор» 3.12.2022, 9:32

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Херсонско-крымская группировка противника попадает в оперативное окружение.

Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ, отметил, что после выхода к Азовскому морю украинская армия рассекает российский коридор в Крым и переводит в режим оперативного окружения херсонско-крымскую группировку противника.

Об этом он рассказал в эфире «Еспресо».

«Запорожский фронт сейчас имеет протяженность в ширину 250-270 км, а в глубину около 100 км до побережья Азовского моря. Плотность войск у россиян на этом участке, пожалуй, самая маленькая среди всех других участков фронта, поэтому они себя чувствуют очень неуверенно. Те украинские резервы, что были переброшены с правого на левый берег реки Днепр, усиливают и Запорожский фронт, где есть три перспективных направления будущей атаки украинских войск: из Орехова на Токмак и Мелитополь, из Гуляйполя на Пологи и Бердянск, из Угледара на Волноваху и дальше на Мариуполь», – прокомментировал полковник запаса ВСУ.

Роман Свитан добавил, что россияне понимают приоритетность этих направлений, поэтому чувствуют шаткость ситуации и в российской армии начинается дезертирство, уже отлавливают отказников и беглецов с вертолетов, как сайгаков в степи.

«Сейчас начались морозы и подсохло, поэтому считаю, что в ближайшее время украинские войска начнут выполнять задачи по пересечению сухопутного коридора россиян в Крым и выходу на побережье Азовского моря. После выхода к Азовскому морю украинская армия рассекает российский коридор в Крым и переводит в режим оперативного окружения херсонско-крымскую группировку противника. У врага останется единственный путь обеспечения - Крымский мост, но повторные удары по нему окончательно эту российскую группировку закроют в котел, поэтому оптимальный вариант - выход на Азовское побережье и дальше зачистка от россиян, где-то через неделю-полторы у противника закончатся армейские запасы, поэтому можно будет уверенно зачищать от россиян и часть Запорожской, и Херсонскую область, и дальше заходить в Крым через Мелитополь. Там есть три сухопутных коридора: Арбатская стрелка, Чонгар и Перекоп в районе Армянска. До Армянска мы сейчас уже достаем HIMARS, то есть это дело ближайших недель. Самое перспективное направление – с Гуляйполя на Пологи, именно из Пологов наблюдается сейчас выход российских войск на Мариуполь», - объяснил Свитан.

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