Европа готовит мощный удар по Кремлю 2 3.12.2022, 9:46

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Он будет иметь реальные последствия для режима в Москве.

Решение Европарламента о признании России страной-спонсором терроризма – это не только важный политический жест. Он может иметь реальные последствия для режима в Москве. В частности, оно ускоряет лишение РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН. Если это произойдет, это станет мощным ударом по Кремлю и партии войны, в частности.

Желающих торговать со спонсором терроризма также станет меньше, ведь это опасно для имиджа конкретной страны или компании. В какой-то момент от бизнес-отношений с Москвой могут отказаться даже Пекин и Дели. Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал экс-посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

– 23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Ранее подобное решение было принято в ряде стран Европы. Но, несмотря на всю их знаковость и важность, мы понимаем, что реально остановить Путина сможет только лишение его режима финансовых вливаний. Поможет ли это решение Европарламента, предыдущие политические решения или будущие решить эту проблему – лишить, наконец, Кремль денег?

– Сначала объясню, почему Россия признана страной-спонсором терроризма, а не страной-террористом. Потому что в международном праве есть определение первого термина, а определения второго нет. И только по этой причине этот термин не используется.

Но устав государства-спонсора терроризма – очень подозрительный статус, в частности, для осуществления бизнес-контактов, заключения бизнес-соглашений и т.п. Конечно, это будет вредить Москве вести бизнес и делать вид, что ничего не случилось.

Мы понимаем, что в вопросе нефтяного эмбарго есть определенные исключения для некоторых стран, которые находятся в очень сложном состоянии. Что касается газового эмбарго, то к этому вопросу только подбираются. Россия продает газ свободно.

Но признание России страной-спонсором терроризма выводит в новую плоскость вопрос лишения РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН. Вы знаете, что Украина уже много раз поднимала этот вопрос. Это политический вопрос, но очень статусный для России. Если она потеряет место в Совбезе ООН, это будет огромный удар по Кремлю и по той партии войны, которая сейчас находится у власти в Москве.

Относительно финансовых вещей, может быть, прямой связи здесь и нет. Между тем все бизнес-контакты со страной-спонсором терроризма находятся под особым контролем государственных органов. Государство будет особенно контролировать заключение газовых и нефтяных контрактов, когда вторая сторона является государством-спонсором терроризма.

Потому это очень важно. Мы создаем определенный фронт неприятия России, ее политики сначала на европейском континенте. Но надеемся, что и Азия, и Южная Америка станут присматриваться к тому, с кем они общаются.

Европейцы создают переходящий мостик влияния на политику, прежде всего, азиатских потребителей российской нефти и газа, а это, конечно, прежде всего Китай и Индия.

– Итак, вы считаете, что самое главное следствие этих политических решений – это то, что отдельные страны и структуры могут отказаться от сотрудничества с Россией просто из-за того, что теперь это будет выглядеть слишком некрасиво?

– Конечно. Государство-спонсор терроризма – это прежде всего политическая квалификация, но также и юридическая. Потому что терроризм осуждается.

Параллельно в таких резолюциях говорится о необходимости наказания всех, кто занимается спонсорством терроризма. Предположим, ты заключаешь долгосрочный контракт с определенным лицом, а впоследствии он попадает за решетку как спонсор терроризма. То есть ты рискуешь всем. Если лицо или группа лиц попадет в тюрьму, компенсация ущерба будет затруднена.

По большому счету, Россия названа тем, кем она является. Теперь вопрос в том, чтобы за спонсорство терроризма была не только политическая, но и правовая ответственность, и все те, кто стоит за этими ракетными нападениями на гражданскую инфраструктуру Украины, были наказаны соответствующим международным судом за преступления войны в Украине. Уже предпринят ряд шагов по созданию такого суда в Гааге, который привлекал бы к ответственности физические лица и, возможно, юридические.

– Вы знаете, что в том же решении Европарламента есть предложение ввести вторичные санкции. Речь идет о наказании тех, кто, несмотря на санкции, продолжает сотрудничать с Россией. В частности, под эти вторичные санкции может попасть Китай, Казахстан, Армения, Турция, Индия. Как вы оцениваете перспективу введения таких санкций?

– Вторичные санкции закрывают дыры. Сначала вводятся первичные санкции, но всегда находятся страны, которые ищут способы обойти их. Поэтому сейчас все эти перечисленные страны задумаются, в том числе и Китай, но в меньшей степени, потому что это постоянный член Совбеза ООН и так далее. А все остальные государства могут сильно пострадать.

Но если вся Европа будет проводить санкционную политику против Китая, я думаю, это ему тоже только навредит, ведь торговый оборот между Китаем и Европой чуть ли не триллионный. Поэтому Пекину следует внимательнее относиться к тому, каким образом совершать покупку российского газа и нефти.

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