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Войска РФ понесли огромные потери на Запорожье: в Токмак завезли более 10 грузовиков с ранеными и убитыми

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  • 3.12.2022, 10:52
  • 2,568
Войска РФ понесли огромные потери на Запорожье: в Токмак завезли более 10 грузовиков с ранеными и убитыми

ВСУ выбивают оккупантов с позиций на этом участке фронта.

В больницу временно оккупированного Токмака (Запорожская область) завезли более 10 автомобилей с ранеными и убитыми российскими военными.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Противник продолжает нести потери. Так, в город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов», - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что украинские войска нанесли удар по позициям россиян недалеко от села Терпенье в Запорожской области. У врага есть потери и раненые.

Кроме того, по словам одного из аналитиков разведывательной службы McKenzie Intelligence Services, в Запорожской области фиксируется отступление российских подразделений.

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