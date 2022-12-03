«Хобби начало приносить мне немалые деньги» 3.12.2022, 10:57

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Белоруска переехала в Варшаву и проводит парфюмерные встречи.

В Минске у Даши было 260 флаконов духов — 115 из них уже переехали с ней в Варшаву. Все это не только ради собственного удовольствия: в Польше девушка взялась за организацию парфюмерных встреч, пишет citydog.io.

Как переезд из Беларуси помог найти новое дело

В Беларуси Даша долгие годы занималась преподаванием — была учительницей по вокалу, дирижированию и вокально-хоровым дисциплинам. А еще потихоньку формировала минское парфюмерное сообщество: в ноябре 2021-го она начала делать парфюмерные встречи — и чтобы найти круг общения со схожими интересами, и чтобы делиться знаниями, накопленными за годы увлечения парфюмерией.

В 2022 году Даша, как и многие, уехала из Беларуси. Сперва она вместе с семьей оказалась в Батуми — и там, рассказывает девушка, она многое про себя поняла. Самым главным и важным осознанием, признается Даша, стало понимание того, что, где бы она ни оказалась, она везде сможет найти себя и свое дело — потому что, куда бы она ни поехала, с ней всегда будет она сама.

А еще девушка поняла, что она перегорела и больше не хочет заниматься музыкой — но хочет еще больше погрузиться в мир парфюмерии:

— Я не хочу говорить, что мое хобби стало моей работой, но да, оно начало приносить мне деньги. Я делюсь с людьми своими знаниями, заражаю их любовью к запахам, ароматам, парфюмерии — настолько, что некоторые потом идут изучать эту сферу, идут на курсы парфюмеров. По сути, сейчас я передаю людям весь тот багаж знаний, который копила годами.

О силе нетворкинга в эмиграции

Еще живя в Батуми, Даша и ее муж поняли, что хотели бы переехать в ЕС, и вскоре ребята оказались в Польше. Правда, идея о создании парфюмерного клуба в Варшаве появилась еще до того, как Даша туда попала, — и все по воле случая.

— Еще до переезда я познакомилась с Антонием, представителем проекта Locals. Антоний организовывает в Варшаве встречи для белорусов и в целом стремится знакомить интересных людей, чтобы они в дальнейшем могли вместе адаптироваться в Польше.

Меня очень вдохновила работа Антония, и я создала для него гид по парфюмерии — просто хотелось поделиться чем-то хорошим. Ему это очень понравилось, и он сказал: «Знаешь, это очень классно, в Варшаве много людей, кому это будет интересно. Давай я тебе помогу с организацией мероприятия». Он познакомил меня с одними людьми, они — с другими, и в итоге так потихоньку и началось формирование парфюмерного комьюнити в Варшаве.

Оказалось, это и правда интересно людям. Мне поступило много заявок на участие, я начала организовывать встречи, ломать голову над форматами, придумывать разные темы, вовлекать всех в диалог, знакомить людей между собой.

Кто и зачем приходит на парфюмерные встречи

Даша рассказывает, что на встречи приходят и украинцы, и белорусы, которых, конечно, значительно больше. Причем это не обязательно беларусы, заинтересованные именно в парфюмерии. По мнению девушки, люди в первую очередь ищут компанию своих соотечественников, ищут новых друзей и способ сформировать на новом месте новый круг общения.

— Очень много людей оказалось в Польше не по своему желанию, и им хочется живого общения, общения на знакомом им языке. Да, люди быстро учат польский или как минимум немного его понимают, но все равно, видя перед собой белоруса, готовы легче раскрываться, больше рассказывать, больше слушать.

Поэтому да, на мои встречи людей приводит не только любовь к ароматам, но и тоска по родине. Однако в процессе они втягиваются и в парфюмерию.

В дальнейшем мне бы хотелось сотрудничать с местными парфюмерными магазинами, но я понимаю, что для этого нужен польский язык, а его я пока не начала учить.

Как организовать свое мероприятие в незнакомой стране

— Прямо сейчас я не занимаюсь всеми организационными моментами: мне помогает и Антоний, и украинские девочки из женского клуба Inspire Me — и мне, конечно, по нраву такой формат. Но сейчас я начинаю потихоньку и сама изучать места, где могла бы проводить свои встречи.

Опять-таки помогает нетворкинг и просто открытость: ты приходишь в бар, в кафе, видишь подходящее место — и прямо спрашиваешь владельцев о возможности арендовать помещение. Именно так, например, я недавно нашла классное пространство: я просто выпивала в баре, поняла, что хотела бы там организовать ивент, — и прямо об этом спросила.

В Польше нет никаких преград, я не встречала никаких проблем с коммуникацией: все доброжелательны, понимают английский, так что договориться с владельцами заведений можно без проблем.

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