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Бойцы ВСУ показали, как уничтожают врага гранатами с сине-желтыми лентами

  • 3.12.2022, 11:01
Бойцы ВСУ показали, как уничтожают врага гранатами с сине-желтыми лентами

Креативную практику внедрили воины бригады имени князя Константина Острожского.

Украинские воины все креативнее подходят к ликвидации оккупантов. Так что теперь гранаты, которые пополняют статистику потерь врага от Генштаба ВСУ, имеют свою «смертельную визитку».

Эксклюзивными кадрами поделилась 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Теперь последнее, что видят оккупанты – гранату с украинским флагом.

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