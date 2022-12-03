Бойцы ВСУ показали, как уничтожают врага гранатами с сине-желтыми лентами
- 3.12.2022, 11:01
Креативную практику внедрили воины бригады имени князя Константина Острожского.
Украинские воины все креативнее подходят к ликвидации оккупантов. Так что теперь гранаты, которые пополняют статистику потерь врага от Генштаба ВСУ, имеют свою «смертельную визитку».
Эксклюзивными кадрами поделилась 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. Теперь последнее, что видят оккупанты – гранату с украинским флагом.