Гуменюк: Шторм может потопить 18 российских кораблей с «Калибрами» 3.12.2022, 11:13

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иллюстрационное фото

Черное море на стороне ВСУ.

Черное море на стороне украинцев, несмотря на то, что российские войска вывели свои носители «Калибров». Поскольку сейчас в акватории наращивается штормовая погода.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Я часто повторяю, что море на нашей стороне и в этот раз тоже. Пока наращиваются штормовые погодные условия и усиливается ветреная обстановка. Враг вывел на боевое дежурство 18 кораблей, они почти все пытаются вывести из базы, поскольку это может быть очень опасно с позиции шторма, да и вообще в их понимании», - рассказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас на боевом дежурстве также находятся 4 ракетоносителя, два из которых подводные.

«Это 24 ракеты «Калибр», которые готовы к использованию. Надо понимать, осознавать и помнить, враг может практиковать массированные ракетные удары, которые они любят совершать именно из комплекса вооружения надводного, подводного и воздушного базирования. Поэтому к сигналам воздушной тревоги относимся серьезно, но без паники, потому что это тоже оружие врага», - подытожила Гуменюк.

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