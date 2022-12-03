«Ник и Майк»: Синепалого ждут в Кремле, чтобы «интегрировать» уже по черные губы 10 3.12.2022, 11:24

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фото: getty images

Новые проблемы порождены самой хунтой.

Во дворце в очередной раз обсуждали правила вступительных экзаменов в высшие учебные заведения. В очередной раз хунта вышла сама на себя. Когда синепалый говорил о том, что людям надоели правила игры, которые меняются каждый год, то забыл сказать, что инициатором является сам спикер и все собравшиеся в зале. Кстати, интересно было бы посмотреть на средний бал аттестатов и специальности собравшихся реформаторов, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Судя по всему, новому министру безобразования не слишком доверяют, если на совещание притащили старого министра, главного коммуниста, а ныне главу ЦИК Карпенко.

Задач много и все они взаимоисключающие. Как обеспечить набор в вузы и одновременно сохранить идеологический контроль. Как обеспечить конкуренцию и одновременно набор потенциально ядреного электората на преференциальных условиях. Как загрузить вузы и одновременно обеспечить подготовку в том, что сами участники называют ПТУ, для поставки относительно квалифицированной рабочей силы на застрявшие в прошлом веке предприятия. А самое главное, как добиться этих целей, когда молодежь продолжает уезжать из рая набирающей обороты отрицательной стабильности?

В действительности все эти проблемы порождены самой хунты. Устранение автономии ВУЗов, разгром системы школьного образования под своих отпрысков, красная зелень в детских садах. А самое главное - полное отсутствие перспектив и безопасности в стране. Четкое разделение на «хозяев» и «кормовую базу».

Итогом совещания может стать лишь дальнейшее сползание в яму отставания от всего мира. Замшелая идеология и образование современного мира – просто несовместимые вещи.

А тем временем синепалого ждут в Кремле, что интегрировать не по синие, а уже по черные губы.

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