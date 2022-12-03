Пентагон показал самый современный стратегический бомбардировщик США 6 3.12.2022, 11:29

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В презентации принял участие министр обороны Ллойд Остин.

В Соединенных Штатах представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его считают самым современным самолетом американских военно-морских сил.

Об этом сообщается в Twitter Пентагона.

В презентации принял участие министр обороны США Ллойд Остин.

«Разработка B-21 доказывает долгосрочную преданность министерства обороны США созданию передовых средств, которые укрепят способность Штатов сдерживать агрессию сегодня и в будущем», - отметил чиновник.

.@SecDef: [The @USAirForce’s B-21 Raider is] proof of the Department’s long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America’s ability to deter aggression, today and into the future. pic.twitter.com/93ahmw90Ar — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 3, 2022

По словам главы Пентагона, даже самым современным системам ПВО будет сложно обнаружить бомбардировщик.

Первый полет самолета намечен на 2023 год. Испытание пройдет на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.

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