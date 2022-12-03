Пентагон показал самый современный стратегический бомбардировщик США

Пентагон показал самый современный стратегический бомбардировщик США6
- 3.12.2022, 11:29
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В презентации принял участие министр обороны Ллойд Остин.
В Соединенных Штатах представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его считают самым современным самолетом американских военно-морских сил.
Об этом сообщается в Twitter Пентагона.
В презентации принял участие министр обороны США Ллойд Остин.
«Разработка B-21 доказывает долгосрочную преданность министерства обороны США созданию передовых средств, которые укрепят способность Штатов сдерживать агрессию сегодня и в будущем», - отметил чиновник.
.@SecDef: [The @USAirForce’s B-21 Raider is] proof of the Department’s long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America’s ability to deter aggression, today and into the future. pic.twitter.com/93ahmw90Ar— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 3, 2022
По словам главы Пентагона, даже самым современным системам ПВО будет сложно обнаружить бомбардировщик.
Первый полет самолета намечен на 2023 год. Испытание пройдет на авиабазе Эдвардс в Калифорнии.