Российские войска попали в капкан, из которого уже не выбраться 6 Александр Коваленко, «24 канал»

3.12.2022, 12:33

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Бахмутская трясина поглотила военные ресурсы РФ.

Бахмут продолжает оставаться самой горячей точкой на карте боевых действий и очевидно, что такой он останется еще очень долго.

Российские оккупанты бросают многочисленные ресурсы на оккупацию данного города, пытаясь из хоть какого-то продвижения в его окраинах создать то, чего им не хватает уже очень долгое время – большую победу.

Но сложно делать победу из того, что затянуло на более чем полгода твои ресурсы в бесконечную мясорубку и не отпускает до сих пор. Понимают в российском командовании или нет, но Бахмут – это капкан, из которого им не выбраться.

За тот период времени, что началось наступление на Бахмут российскими оккупантами, украинские войска освободили более 8,5 тыс квадратных километров Харьковщины, более 6 тыс квадратных километров правобережной Херсонщины… А превосходящие силы РОВ никак не могут пробить оборону ВСУ под Бахмутом и захватить город.

Бахмут это капкан поскольку в его окраинах были перемолоты уже тысячи оккупантов из состава 1 АК и 2 АК, ЧВК «Вагнер», «Лига», «Редут», подразделения 2-й и 41-й ОВА… Эти ресурсы более полугода сконцентрированы в локации Бахмута, который не дает возможности их использовать на других направлениях, плацдармах.

Сейчас в Беларуси находятся 9 тыс российских частично мобилизованных приписанных к 2 МСД 1 ТА ЗВО. Они проходят подготовку на белорусских полигонах, после чего, преимущественно, их командование планирует отправить под Бахмут. Не на другое направление, а именно под Бахмут.

Это говорит не только о том, что в российском командовании понимают, что до конца 2022 город им не оккупировать, но и о том, что 9 тысяч л.с., грубо говоря 13 БТГр, появятся не на совершенно неожиданном плацдарме, а там где к их встрече давно готовы.

И в настоящее время говорить о том, что под Бахмутом кардинальным образом может измениться ситуация не приходится. Этот город будет продолжать затягивать, как трясина, в себя ресурсы РОВ, в то время как на других направлениях ВСУ будут освобождать тысячи и тысячи квадратных километров территории.

Оборона Бахмута в будущем станет частью военной истории и, ее будут преподавать в военных ВУЗах. Ведь именно стойкость этого города, влияет на ситуацию, без преувеличения, всей зоны боевых действий.

Александр Коваленко, «24 канал»

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