Над Белгородской областью РФ рассыпались осветительные бомбы 2 3.12.2022, 12:42

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Местных жителей охватила паника.

В ночь на субботу, 3 декабря, над Белгородской областью РФ посыпались осветительные боеприпасы. Перепуганные жители Шебекинского района начали массово публиковать кадры, подозревая, что их забросали фосфорными бомбами.

Однако, по предварительным данным, это была «Люстра», предназначенная для освещения военными местности в темное время суток. Огненное небо на Белгородщине - дело рук армии РФ.

«Как утверждают российские пропагандисты, с помощью осветительных снарядов искали украинские ДРГ», - пишет в Тelegram военкор Андрей Цаплиенко.

Что на самом деле там происходило, покрыто тайной. Тем временем в Белгороде готовятся к плановой проверке всей системы оповещения населения.

По словам властей, уличные громкоговорители и электромеханические сирены будут включать ежедневно по графику со 2 декабря по 24 января в 14:30.

Для справки: «Люстры» чаще всего применяются во время боевых действий для освещения поля боя и могут быть использованы для контроля за результатами стрельбы, ослепления наблюдательных пунктов и расчетов огневых средств противника, а также ориентирования войск в ходе боя путем подачи сигналов.

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