«Скидка может быть в два раза больше» 1 3.12.2022, 12:47

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Эксперты рассказали, что ждет рынок загородных домов в Беларуси зимой.

Погодные условия усложнили показ участков и завершили сезон купли-продажи дач. Однако, некоторые специалисты советуют не убирать объекты с рынка, ведь покупатели все равно присматривают недвижимость, и именно в межсезонье легче проверить дома на прочность. Не останавливают холода и тех покупателей, которые хотят инвестировать в деревенские хаты для дальнейшей сдачи в аренду. Они как раз успеют подготовить их к началу туристического сезона, пишет Realt.

«Круг потенциальных покупателей снизился как никогда»

По аналитике Realt в прошлом месяце цены на дачи и недостроенные дома неожиданно подросли. В свою очередь, специалисты агентств недвижимости какого-то повышения стоимости не заметили. Другое дело, что продавцы пока и не спешат снижать цены на выставленные объекты, отмечает Лариса Самусенкова, менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица».

— Как правило, продавцы осенью либо снимают объект с продажи, либо дальше экспонируют его, не снижая ценник. Просто к концу теплого сезона они исчерпали свою ценовую лояльность и не питают больших надежд на продажу в течении зимы, понимая, что спрос сужается из-за сезонности. Поэтому зимний период года многими продавцами воспринимается как период вынужденной постановки продажи на паузу. И зря, поскольку спрос на предназначенные для круглогодичного проживания загородные дома, зимой не только не ослабевает, но в ряде случаев и увеличивается. Что ежегодно подтверждается увеличивающимся количеством продаваемых нами домов в этот период.

А вот с дачами, тут да — зима продажи останавливает практически полностью. И активизируются они только ближе к февралю-марту — при условии установлении благоприятной для просмотров погоды.

— При этом стоит понимать, что на рынке загородной недвижимости Минска объем предложения по-прежнему настолько превышает предъявляемый спрос, что нивелировать эту разницу не под силу даже весенне-летней активизации покупателей. Поэтому о поднятии цен не может быть и речи.

Покупателям эксперт всегда рекомендует предлагать свою цену — как бы она не отличалась от заявленной в предложении продавцом. Как показывает практика последних лет, в ситуации роста объемов предложения и снижения покупательской способности, скидки по факту сделки могут достигать значительных размеров. По мнению представителя «Твоей столицы», рынок загородной недвижимости — сегмент, где важно общаться. Здесь сложно и даже невозможно определить среднюю цену — поскольку все объекты уникальны своим расположением, проектами, состоянием и т. п. Тем более сейчас, когда много продается и мало покупается.

Заглянув немного вперед, Лариса уверена, что в следующем сезоне цены останутся такими же или станут еще ниже. Никаких факторов для роста пока нет.

— Погодные условия приблизили завершение сезона купли-продажи дач. Зимой туда сложно добраться, так как не чистятся подъездные пути, а также может отсутствовать вода и электроэнергия. Если бы зима была сухая и бесснежная, дачи продолжали бы смотреть. Иная ситуация с домами рядом с Минском от 100 тысяч USD, которые являются некой альтернативой квартиры — они продаются круглогодично.

Эксперт отмечает, что порой осенью и зимой количество сделок по продаже подобных домов даже больше, чем в летний период, так как в межсезонье легче увидеть какие-то нюансы или дефекты дома и участка — промерзание, подтапливание и т. п.

По данным агентства, среди продавцов продолжают встречаться белорусы, которые меняют постоянное место жительство, поэтому и продают недвижимость. Покупатели же — представители разных категорий.

Лариса также подмечает, что еще лет 5 назад можно было выделить в отдельную группу запросы на покупку домов под агроусадьбы в Логойском направлении из-за близости горнолыжных курортов. Сейчас риэлтеры агентства не наблюдают особо выделяющегося спроса ни на дорогие дома под агроусадьбы, ни в целом привязки к данной локации. Напомним, что в этих местах чаще встречается престижная недвижимость. Специалисты агентства замечают, что при выборе направления, покупатели в первую очередь оценивают с точки зрения быстроты и удобства выезда из города.

— Для тех покупателей, кто хочет минимизировать стоимость покупки, советуем обратить внимание на Могилевское направление. Там более бюджетный ценник.

А вот дела с элитной недвижимостью обстоят куда хуже. Круг потенциальных покупателей снизился как никогда. Некоторые объекты из-за недостатка спроса уже вынуждены конкурировать по ценам с домами из другой качественной категории — свежими домами «Комфорт"-класса. Пусть они и уступают «элитке» по части премиальности использованных при строительстве материалов, но при этом в глазах потенциальных покупателей они выглядят привлекательнее за счет сочетания качественного исполнения по более низкой стоимости, молодого возраста и современного проекта.

«В сезон дом принесет такой же доход, как и квартира»

У АН «Группа компаний Мариэлт» ноябрь был таким же ударным по сделкам, как и предыдущий месяц.

— В ноябре сезонные продажи закрываются. Основными объектами для показа в этот период становятся либо дома в 30 км от Минска, почти или полностью готовые для жизни, либо до 100 км, но стопроцентно готовые для круглогодичного проживания, — делится Александр Гринман, управляющий агентства недвижимости «Группа компаний Мариэлт». - Тем не менее дачи могут выставляться на продажу с каким-то дисконтом уже на следующий сезон.

Покупатели в конце осени не такие активные, как в середине сезона. Что касается участков и недостроев, то на них спрос не вырос, но и не упал. Стоит принять во внимание, что незаконченный объект готовы приобрести лишь при значительной скидке.

— В будущем рынок еще пополнится объектами и участками. Есть достаточный пласт собственников, которые ждут вступления в силу нового закона и уже после него будут планировать продажу на следующий год.

А вот низкий спрос на элитную недвижимость никак не связан с наступлением ноября. К сожалению, эта категория недвижимости переживает непростые времена, так как инвестировать большие деньги в сегодняшней экономической ситуации — рискованно.

— Конец сезона не влияет на категорию покупателей, рассматривающих дома под инвестицию. В отличие от рынка квартир, их не так много — всего 5−10%. Они, как правило, ищут объекты ниже рыночной цены, которые нуждаются в ремонте. Речь идет о домах и дачах до 20 тысяч долларов. Такой актив более ликвидный, так как и в несколько раз дешевле квартиры, и доход в сезон принесет практически такой же, как и городская недвижимость. Тем более, что сейчас агротуризм очень популярный, главное сохранить деревенскую аутентичность и усовершенствовать его коммуникациями. Если купить сейчас, к началу туристического сезона можно успеть все сделать.

«Сейчас сидка может быть в два раза больше той, что была летом»

Начало ноября было почти таким же оптимистичным по задаткам, как и октябрь. Но в третьей декаде месяца начался резкий спад, скорее всего из-за смены погоды. Концентрация объектов: дачи — деревни идет 50 на 50 процентов. Примерно, как и весь год, высокий спрос наблюдается на категорию садовых домиков около 10 тысяч долларов и жилых домов в диапазоне 40−80 тысяч, самый низкий — на коттеджи свыше 100 тысяч долларов, говорит Светлана Никитюк, агент по операциям с недвижимостью агентства «ЭТАЖИ форте».

Несмотря на конец сезона, специалист советует продавцам загородной недвижимости не убирать свои объявления из рекламы. Приводит пример, что недавно удалось быстро продать дачу, потому что на рынке немного сократилось количество предложения, особенно от собственников.

Пользуются зимой спросом и участки, конечно, интерес не такой как в сезон. Покупателям сложнее выбрать варианты, когда заснежено, они не могут рассмотреть все нюансы. Зато, когда зимой снег тает, все перепады по высоте, ямы и бугры на земле видны гораздо лучше, чем летом.

— Самые большие скидки делают продавцы элитной недвижимости. Сейчас на рынке она переживает нелегкие времена, поэтому порой собственники очень хорошо торгуются и снижают цену. И при этом спроса нет, хотя на некоторые объекты с учётом соотношения цена-качество стоимость просто шикарная, — отмечает Светлана.

Эксперт считает, что это не предел и цены на престижное жилье будут падать, так как потенциальные покупатели продолжают уезжать. Однако, Светлана считает, что еще рынок находится далеко от момента, когда «элитка» сравняется с категорией домов пониже. «Собственники не готовы отдавать недвижимость за бесценок».

— Для тех покупателей, которые хотят приобрести объект загородной недвижимости, я бы рекомендовала действовать сейчас, так как собственники готовы продавать с максимальными скидками. Иногда со скидкой в два раза больше той, что была летом. После Нового года они уже не так охотно торгуются, так как начинают рассчитывать на новый сезон.

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