Ученые выяснили, что вызвало цунами на Марсе три миллиарда лет назад 3.12.2022, 12:58

Аналогичный случай имел место и на Земле.

Ученые нашли подтверждение того, что около 3,4 миллиарда лет назад на Марс упал астероид, повлекший за собой масштабное цунами в 1,5 тыс. километров от места столкновения. Оно аналогично тому, что уничтожило динозавров на планете Земля.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Как отмечается, приземлившийся на Красной планете в 1976 году зонд NASA «Викинг-1» обнаружил равнину, усеянную валунами. Подобный ландшафт мог образоваться от цунами, что существенно изменило береговую линию марсианского океана.

Ученые считают, что астероид диаметром в девять километров столкнулся с большим сопротивлением поверхности планеты, что повлекло за собой взрыв мощностью 13 млн мегатонн.

Другой вероятный сценарий предполагает, что астероид диаметром в три километра столкнулся со слабым сопротивлением поверхности и выбросил 500 тысяч мегатонн энергии в тротиловом эквиваленте. Свидетельством этого, что осталось до наших дней, является кратером диаметром 110 километров.

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