Бывший дьякон РПЦ от имени вымышленной жены призвал насиловать украинок 6 3.12.2022, 13:05

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Российский экс-священник увлекся оккультизмом и ненавидит Украину.

Бывший дьякон РПЦ Павел Шульженок в своих соцсетях призывает насиловать украинок. Делает это россиян под именем своей вымышленной жены.

Как пишет Baza, Шульженок служил в церкви до середины 2010-х годов — пока его не лишили сана за резкие высказывания об Украине и за неподобающие фотографии (с деньгами и выпивкой).

После увольнения мужчина увлекся оккультизмом и еще больше возненавидел соседнюю страну.

Со временем Шульженок выдумал себе жену Монику, которая, по замыслу экс-дьякона, является членом экстремистской национал-большевистской партии.

В Telegram-канале якобы «Моники» бывший дьякон публикует посты с призывами насиловать украинок разными подручными средствами, и угрожает блогерам с антивоенной позицией. На канал подписаны 7 тысяч человек, его активно репостят «z»-паблики.

В качестве фотографий «жены» Шульженок использует портреты реальной россиянки, участвовавшей в российских развлекательных шоу.

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