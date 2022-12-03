Страны «Большой семерки» и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в $60 3.12.2022, 13:12

Ранее аналогичное решение принял Евросоюз.

Страны «семерки» и Австралия присоединились к решению Евросоюза установить ценовой потолок в размере $60 за баррель на морскую сырую нефть российского происхождения. Заявление стран, входящих в «Коалицию по ограничению цен» было опубликовано на сайте Министерства финансов США.

Для стран, которые не соблюдают правило ценового потолка, коалиция собирается со следующей недели заблокировать ряд услуг, связанных с морской транспортировкой российской нейти, включая морское страхование и торговое финансирование. Импортеры, которые покупают российскую нефть $60 или ниже, сохранят доступ к услугам стран Коалиции, жизненно важных для торговли нефтью. С 5 февраля 2023 года запрет на услуги распространится на морские перевозки нефтепродуктов российского происхождения, если их купят по цене выше, чем уровень потолка, который будет объявлен до 5 февраля 2023 года. При этом более 90% танкеров в мире страхуют и перестраховывают европейские компании.

«Ценовой потолок является важным инструментом для ограничения доходов, которые Россия получает для финансирования своей незаконной войны в Украине, а также для поддержания бесперебойных поставок нефти на мировые рынки. Эта политика особенно важна для обеспечения нефтью стран с низким и средним уровнем дохода, сильно пострадавших от последствий российской войны», — говорится в документе.

Накануне Европейский союз согласился установить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 долларов. Решение ЕС предусматривает механизм корректировки, в рамках которого можно будет регулярно пересматривать лимит: он должен быть не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены.

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