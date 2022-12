Две новости для Лукашенко – «хорошая» и плохая 2 3.12.2022, 13:22

фото: ТАСС

Обменять извечную мантру на «послабления» от Запада в этот раз не получится.

Историк и политический аналитик Александр Фридман написал о двух новостях для диктатора Лукашенко – условно «хорошей» и очень плохой:

— Начнем с хорошей. Последний отчет американского Insitute for the Study of War показывает, что эксперты (а значит и политики) на Западе поняли основное послание Лукашенко: за агрессивной риторикой о планах НАТО напасть на Беларусь и необходимости быть «на чеку» скрывается желание не втягивать белорусскую армию в боевые действия на территории Украины. Это история той самой собаки, которая громко лает, но не кусает.

А теперь плохая: на Западе, которым, как считает «хитрец» Лукашенко, управляют «дураки» и «простаки», отлично понимают, что последнее слово в вопросах войны будет не за Лукашенко, а за Путиным. И обменять извечную мантру «я хороший, меня злой Путин заставил (заставляет)» на санкционные послабления в этот раз не получится.

