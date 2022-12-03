Медики назвали минерал, необходимый организму для эффективного похудения 1 3.12.2022, 14:14

Потеря лишнего веса — это не просто регулярные тренировки и отказ от нездоровой пищи.

Если вы действительно хотите быстро (и без вреда для здоровья) похудеть, важно придерживаться сбалансированной, богатой питательными веществами диеты. Помимо получения достаточного количества белка, углеводов и клетчатки, вы также должны убедиться, что потребляете все витамины и питательные вещества, необходимые вашему телу для нормального функционирования. И, как оказалось, есть один жизненно важный минерал, который многие люди недооценивают: магний.

Чтобы узнать больше о важности магния для похудения и о том, как убедиться, что вы получаете его в достаточном количестве, SheFinds.com поговорили с зарегистрированным диетологом Кэтрин Джервасио, автором статьи о питании для Living.Fit, и зарегистрированным диетологом Крутикой Нанавати из Clinicspots.

Хотя в разговоре о здоровье магний может иногда отходить на второй план после таких минералов, как железо, цинк и калий, эксперты сходятся во мнении, что его достаточное количество необходимо, особенно когда речь идет о потере веса. «Магний очень важен для похудения, потому что он участвует во многих функциях организма, включая регуляцию уровня сахара в крови, выработку энергии и работу нервной системы, среди прочего», — говорит Джервасио, добавляя, что «одним из ключевых моментов в снижении веса является поддержание или улучшение обмена веществ, а магний — один из минералов, который необходим для этого». Нанавати соглашается, отмечая, что «дефицит магния может затруднить похудение по нескольким причинам».

Одна из главных вещей, которую следует помнить о магнии, — это тот факт, что он играет важную роль в производстве энергии и обмене веществ, а это означает, что если вы не получаете его в достаточном количестве, вы можете столкнуться с усталостью и даже быть не в состоянии. сжигать достаточно калорий, чтобы похудеть.

Еще одна важная роль, которую магний играет в нашем организме, заключается в регулировании уровня сахара в крови, а это означает, что, как объясняет Нанавати, «дефицит может вызвать тягу к сладкой и богатой углеводами пище».