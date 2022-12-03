У Анатолия Лебедько умерла теща 3.12.2022, 14:44

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По словам политика, «она верила в идеалы коммунизма».

Умерла теща экс-председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько. Об этом политик написал в своем «Фейсбуке».

«Сегодня не стало моей тещи… Еще неделю назад разговаривали, и я обещал ей приехать в Слуцк весной.

Тамара Ивановна была невероятной. Очень ответственная, конкретная, работоспособная. С обостренным чувством справедливости. В 30 лет получила орден Ленина. Молодая девушка из обычной семьи, получив диплом, поехала поднимать деревню. В работу вкладывалась по полной, с утра до вечера. После искренне переживала, что так мало времени оставалось на семью, на дочурок.

И была убеждена, что строит светлое будущее. Могла сделать себе номенклатурную карьеру, но в кабинете чиновницы задержалась буквально на пару месяцев. Вернулась в сельское хозяйство, к своим коровам и была действительно счастлива от этого.

Вначале нам было непросто. Она верила в идеалы коммунизма, а я хотел «спустить по речке Ошмянке останки коммунизма в прошлое». Это цитата из моего выступления на первомайском митинге в 1990-м, после которого ей вызвали «скорую». Тамара Ивановна была уверена, что теперь должен приехать милицейский уазик и забрать ее непослушного, но любимого зятя.

Вечером на кухне было жарко. Не столько от сковороды, на которой скворчали колбасы, сколько от наших дебатов. Но как-то, через пару лет, она присела рядом и тихо сказала: «Хочу написать заявление в твою партию. Не надо держаться за прошлое, где царил страх».

Тамара Ивановна прилично и достойно прожила 90 лет. Я ей горжусь.

Растерян и придавлен только тем, что не имею возможности с ней проститься по-человечески, по-христиански…

Спасибо вам, Тамара Ивановна, за вашу любовь, за ваши чувства.

Светлая память», — написал Анатолий Лебедько.

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