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Пионтковский: У российских пропагандистов началась неприкрытая паника

  • 3.12.2022, 14:49
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Пионтковский: У российских пропагандистов началась неприкрытая паника

В Кремле осознали, что проиграют войну против Украины.

В России начали осознавать, что путинская армия потерпит поражение в войне против Украины, а все военные преступники окажутся на скамье подсудимых. Причем о катастрофическом положении РФ уже начали рассказывать кремлевские пропагандисты.

Также на росТВ все чаще ведутся разговоры о необходимости переговоров. Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил российский публицист и социолог Андрей Пионтковский.

По его словам, известная путинская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что в России катастрофа. Также она начала переживать, что россияне будут нести ответственность за совершенные преступления.

«Катастрофой они считают то, что они окажутся на скамье подсудимых. Они устроили катастрофу для России, а беспокоит их только собственная судьба. Я бы сказал, что эти настроения зашли очень далеко», – отметил Пионтковский.

Также он добавил, что двое пропагандистов – Захар Прилепин и Ольга Скабеева – начали спорить в эфире росТВ о том, что удары по городам бессмысленны и их нужно прекратить. Также в РФ все чаще умоляют о переговорах.

«А еще есть у них системный либеральчик, Алексей Наумов его зовут. Видимо, тоже получил методичку одной из башен Кремля. Он в запале воскликнул – был один город во время Второй мировой войны, в котором не было ни воды, ни тепла, ни света. Этот город не сдался, он назывался Ленинград. Почему вы думаете, что Киев сдастся?» – сказал Пионтковский о риторике путинских пропагандистов.

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