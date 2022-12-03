«Поверила и отправила деньги — и так 12 раз» 5 3.12.2022, 15:19

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«Доктор из Сирии» обманул доверчивую жительницу Бреста.

В милицию обратилась 43-летняя жительница Бреста. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенника в интернете, сообщила пресс-служба МВД.

Оказывается, что женщина познакомилась в социальной сети с «доктором из Сирии», общение переросло в виртуальный роман. В какой-то момент парень захотел прилететь к белоруске в гости, она согласилась. Но, по его словам, денег на поездку не хватало, и мужчина попросил перевести нужную ему сумму в долг.

Когда женщина сделала первый перевод в 2,4 тысячи рублей, у «сирийца» появились иные трудности, требовавшие дополнительных вливаний. Женщина поверила и снова отправила деньги, всего 12 раз.

Когда жертва перевела возлюбленному около 26 тысяч рублей в эквиваленте, а он перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой аферистов, и обратилась в милицию.

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